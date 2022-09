Honger Carapaz nog niet gestild na tweede ritzege: "Morgen probeer ik opnieuw"

Richard Carapaz kon maar net genoeg voorsprong behouden om zijn tweede ritzege in de Vuelta binnen te halen. En de Ecuadoriaan wil het op de Sierra Nevada opnieuw proberen.

Boven op de Sierra de La Pandera hield Richard Carapaz maar acht seconden over op Miguel Ángel López en drievoudig Vueltawinnaar Primož Roglič.

"Het was deze ochtend het plan om nog eens voor de ritzege te gaan. We moesten dan ook zorgen dat we in de ontsnapping van de dag geraakten, maar dat was erg lastig. Er werd 70 kilometer vol doorgereden"

"Het was een lange finale vandaag en ze was moeilijk en grillig. De timing was cruciaal vandaag. De vier minuten voorsprong die we hadden voor het begin van de slotklim was een mooie bonus. Dit is een belangrijke overwinning voor mijn erelijst", zei Carapaz over zijn overwinning.

"Ik ken de omgeving van de etappe van morgen vrij goed. Ik heb een paar jaar in de omgeving van de Sierra Nevada gewoond en we hebben er ook een paar hoogtestages gedaan met de ploeg", besloot Carapaz.