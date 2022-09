Lars Boven wint in Staden de 2e rit van de Flanders Tomorrow Tour en is de nieuwe leider

Lars Boven heeft de 2e rit in de Flanders Tomorrow Tour gewonnen. Ook is hij de nieuwe leider.

In het laatste koersuur zat Lars Boven in een kopgroep. Daarin viel hij samen met Tim Marsman en Robbe Claeys aan. Boven bleef als enige over en reed alleen naar de streep in Staden. Op korte afstand reden ook Tobias Lund Andresen en Jelle Harteel als 2e en 3e over de streep.

Boven is ook de nieuwe leider in de Flanders Tomorrow Tour. Hij nam over van Dries De Pooter die de 1e rit in Poperinge had gewonnen.