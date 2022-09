Mark Cavendish is voor de 4e keer vader

Goed nieuws voor Mark Cavendish. Hij is opnieuw vader geworden.

Mark Cavendish werd voor de 4e keer vader. Hij had samen met Peta Todd al een dochter Delilah Grace en 2 zonen (Frey en Casper). Daar is nu Astrid Elizabeth bijgekomen. Peta Todd had uit een vorige relatie al een zoon (Finnbar).

Cavendish is de Britse kampioen en rijdt tot het einde van het seizoen nog voor Quick Step-Alpha Vinyl. Volgend jaar rijdt hij voor een ander team, maar zijn nieuwe ploeg is nog niet bekend.