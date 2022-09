Update Julian Alaphilippe: geen extra blessures na zijn val in de Vuelta

Julian Alaphilippe viel in de 11e rit in de Vuelta. Hij greep meteen naar een pijnlijke rechterschouder en moest opgeven. In het ziekenhuis bleek dat zijn rechterschouder was ontwricht.

Vrijdag werd er in Ronse nog extra onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er geen extra schade naast die ontwrichte schouder was.

Zo kan Alaphilippe meteen beginnen met revalideren en de mobilisatie van zijn schouder. Hij kan meteen op de rollen beginnen rijden. Als dat allemaal doenbaar is, kan Alaphilippe in de niet zo verre toekomst weer voor de volle 100% trainen.

We have an update on @alafpolak1 after his #LaVuelta22 crash two days ago.



Read more about this, here: https://t.co/xVGctDes3B



Photo: @GettySport pic.twitter.com/7oRAUndn9n