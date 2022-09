📷 Sep Vanmarcke dolgelukkig met overwinning na alle ellende: "Ik voel me opgelucht"

En of hij blij is met zijn overwinning, Sep Vanmarcke. Hij kon eindelijk nog eens winnen en alle ellende van de afgelopen tijd achter zich laten.

Sep Vanmarcke won in Maryland, de Verenigde Staten, de Maryland Cycling Classic. Een nieuwe koers op Amerikaanse bodem en de eerste daar sinds corona.

Sep Vanmarcke was achteraf dolgelukkig met zijn overwinning: "Ik voel me opgelucht. Het is lang geleden dat ik een koers won doordat ik ziek en geblesseerd was en deze overwinning brengt me weer op het goede spoor. Het was de afgelopen maanden moeilijk om weer op een goed niveau te komen. Twee weken geleden kneusde ik mijn ribben nog".

Vanmarcke kon winnen na een sprint tegen de Nicolas Zukowsky (Human Powerd Health) en Neilson Powless (EF Education-EasyPost). "Ik hoopte vandaag met het team te winnen. We hadden het plan om te sprinten met Nizzolo maar hij geraakte niet in de ontsnapping. Ik denk dat we tactisch een goede wedstrijd hebben gereden. Ik ben super trots om hier in Amerika te winnen."