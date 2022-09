🎥 VIDEO: Sep Vanmarcke wint voor het eerst in drie jaar

Sep Vanmarcke heeft in Amerika de Maryland Cycling Classic gewonnen. Hij was de snelste van een kleine kopgroep.

De Maryland Cycling Classic was de eerste Amerikaanse koers sinds de coronacrisis die weer op de UCI-kalender stond. Het kreeg ook het label 1.Pro (zoals Kuurne-Brussel-Kuurne) en er waren dus veel UCI-punten te vergaren voor de degradatie.

Er ontstond al snel een kopgroep van 20 renners met onder meer Simmons, Skuijns, Cort, Powless, en Schultz. Ook Vanmarcke en Biermans sloten nog aan. De kopgroep reed een voorsprong van meer dan vier minuten bijeen op de achtervolgers en zou strijden om de overwinning.

Uiteindelijk ontstond er nieuwe kopgroep van vijf renners met daarbij Vanmarcke, Powless, Skujins, Zukowsky (Human Powered Health) en Piccolo. Die probeerde de sprint aan te trekken voor zijn ploegmaat Powless maar het was Vanmarcke die de snelste was. Zukowsky kwam nog dicht bij maar Vanmarcke kon de zege net veilig stellen. Powless werd derde.

Het is voor Sep Vanmarcke een eerste overwinning in drie jaar. Bijna exact drie jaar geleden won Vanmarcke voor het laatst in de Bretagne Classic.