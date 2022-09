In Vive le Vélo zijn ze na Sierra Nevada zeker dat Evenepoel grote ronde kan winnen: "Iedereen wil Remco zijn"

Door de uitmuntende prestaties van Remco Evenepoel is ook Vive le Vélo terug. In het praatprogramma laten de gasten van Karl Vannieuwkerke hun licht schijnen op de laatste week van de Vuelta.

Of het in deze Vuelta al lukt of niet: Evenepoel is rijp voor groterondewinst. Daar is José De Cauwer zeker van. "Er komt uiteraard nog een week Vuelta aan en er kan echt vanalles gebeuren. Toch heeft Evenepoel mij op de Sierra Nevada laten zien dat hij een grote ronde kan winnen. Tot deze Vuelta was het afwachten hoe hij kan omgaan met de opeenvolging van zware ritten, de hoogtemeters, de druk,... en het ziet er heel goed uit."

© photonews

"Op de Sierra Nevada bleef Roglič meer dan 10 kilometer in het wiel zitten en heeft Evenepoel weerbaarheid getoond, dat wilde ik zien", vervolgt De Cauwer in Vive le Vélo. Ook op Cian Uijtdebroeks heeft de prestatie van Evenepoel in de vijftiende rit indruk gemaakt. "De etappe over de Sierra Nevada was de zwaarste test en die is hij zonder grote kleerscheuren doorgekomen."

"Op dit moment wil toch niemand Roglič of Mas zijn? Iedereen wil Remco zijn. Hij zit in de beste positie", laat De Cauwer er geen twijfel over bestaan over wie de beste kaarten heeft. Jurgen Van den Broeck is het daarmee eens. "Evenepoel heeft nog steeds een comfortabele voorsprong. Het is dan ook aan de anderen om het initiatief op zich te nemen."