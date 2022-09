Quick-Step Alpha Vinyl trekt met onder meer Lampaert en Jakobsen naar Izegem Koers

Er is nog leven naast de Vuelta, zelfs voor Quick-Step. Zo is er donderdag Izegem Koers. Met Lampaert en Jakobsen die daar de ploeg zullen vertegenwoordigen.

Izegem Koers is een jaarlijkse eendagskoers op West-Vlaamse bodem. Dit jaar worden de drie gemeenten Emelgem, Kachtem en Izegem terug aangedaan. Gezien de locatie mag Yves Lampaert niet ontbreken in de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl: de voormalige Belgische kampioen won de koers al in 2014 en 2019.

© photonews

De kans op een sprint is ook steeds aanwezig en daarom neemt Quick-Step Fabio Jakobsen mee. Florian Sénéchal is een andere rappe man die aan de start staat. Tim Declercq, Iljo Keisse, Stijn Steels en Bert Van Lerberghe rijden in principe in steun.

"Het meest waarschijnlijke scenario in een groepssprint, maar in zulke koersen kunnen de dingen snel veranderen. Een kleine groep kan voorop blijven", blikt sportdirecteur Rik van Slycke vooruit naar de 52ste editie van Izegem Koers, die donderdagnamiddag op het programma staat.