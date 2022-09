Schachmann zet vroegtijdig punt achter seizoen door chronische vermoeidheid

Maximilian Schachmann komt dit seizoen niet meer in actie. De Duister heeft volgens zijn ploeg last van het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Schachmann liep begin dit jaar een coronabesmetting op en mistte daardoor de Ardennenklassiekers. Ook voor de Tour liep de Duitser nog eens corona op maar uiteindelijk kon hij wel startten maar kon zich nooit echt tonen buiten een negende plaats in de tijdrit op de voorlaatse dag.

"Ik dank het team voor hun steun in deze moeilijke tijd voor mij. Er is geen andere remedie dan rust, dus ik neem nu een langere pauze. Dit geeft me de kans om weer volledig gezond te worden en terug te komen op een voor mij normaal niveau".

"Max heeft geen goede basis leggen tijdens trainingen en was dan ook niet stabiel genoeg, en er waren meerdere tegenslagen qua gezondheid. Er waren natuurlijk wel momenten waarop hij zijn klasse kon tonen, zoals in de Ronde van Zwitserland, maar dan waren er vervolgens weer valpartijen. We beseffen dat Max nu een pauze nodig heeft, om zo volledig te herstellen”, zegt Ralph Denk, de teammanager van BORA-hansgrohe.