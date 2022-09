Richie Porte is bezig aan zijn laatste wedstrijd: "Het is het einde van een tijdperk"

Richie Porte (37) is in de Tour of Britain bezig aan zijn afscheidsronde. De Australiër hangt zijn fiets daarna aan de haak.

Richie Porte heeft een rijkgevulde erelijst, met als bekroning een derde plaats in de Tour van 2020. Daarnaast won hij twee keer de Parijs-Nice, twee keer de Tour Down Tour, de Dauphiné, de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Romandië. Porte won ook zes keer de koninginenrit in de Tour Down Under boven op Willunga Hill.

Op dit moment is hij bezig aan zijn laatste koersdagen en dat worrdt ondanks alles toch moeilijk. "Voor mij is het het einde van een tijdperk, denk ik. Ik ben klaar voor mijn pensioen, maar tegelijkertijd weet ik dat het een grote schok en verandering zal zijn", zegt hij aan Cyclingnews.

"Ik heb genoten van mijn tijd als professionele atleet, ik heb een vrouw en twee kinderen thuis, het is tijd om wat tijd met hen door te brengen".

De fijnste periode in zijn carrière vond Porte de periode 2012-2015 met Team Sky: "Toen we de Jumbo-Visma van vandaag waren, waren dat behoorlijk ongelooflijke momenten. Ook in staat zijn om terug te komen naar dit team en het af te maken. Dave Brailsford stond me toe om dat te doen, iets waar ik eeuwig dankbaar voor zal zijn".