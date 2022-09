Cofidis haalt Spanjaard van Caja Rural (met verleden in het veldrijden) binnen als helper

Cofidis heeft een Spanjaard weten te strikken die het klappen van de zweep wel kent. Aan het veldrijden waagde die zich ook, maar inmiddels draait hij al een aantal jaren mee op de weg.

Het gaat om Jonathan Lastra, een 29-jarige renner die in 2016 prof werd bij Caja Rural. Bij die ploeg zal Lastra ook rijden tot het einde van dit jaar. Lastra heeft dit jaar één overwinning op de teller staan: een ritzege in een Portugese rittenkoers.

In 2013 en 2014 was hij nog Spaans veldritkampioen bij de beloften. Nadien is hij zich toch vooral gaan richten op het wegwielrennen. Dat resulteert nu in een voor hem mooie transfer. Van Caja Rural naar Cofidis gaan is zeker een stap hogerop.

"Ik ben heel blij dat Cofidis mij deze ongelooflijke kans geeft", zegt Lastra dan ook op de ploegsite van zijn toekomstige werkgever. "Ik ben een renner die houdt van de ontsnappingen en de lange inspanningen en die zich aan elke situatie kan aanpassen. Mijn missie zal zijn om mijn kopmannen te helpen, op welk terrein dan ook."