Evenepoel van ontsnappen aan de dood naar absolute glorie? Eerste coach leeft mee: "Een onbeschrijflijk gevoel"

De absolute glorie wacht, maar niet vergeten dat Evenepoel ontsnapte aan de dood, nog maar twee jaar geleden. Zijn eerste wielercoach leeft mee met zijn voormalige pupil, wat die ook meemaakt.

In HLN doet Fred Vandervennet het verhaal van hoe Evenepoel als kleine jongen de keuze maakte tusssen voetbal en wielrennen. "Ik heb hem gewaarschuwd: één keer vallen en ge kunt dood zijn. En ik heb het over geld gehad. Een goede voetballer kan 5 miljoen euro per jaar verdienen, gemakkelijk. Om dat te verdienen in de koers, moet je absolute wereldtop zijn. Maar Remco zijn gedacht stond vast. Hij wilde fietsen."

UIT DE BOCHT OP RACECIRCUIT

De eerste wielercoach van Remco duikt in zijn arsenaal met anekdotes. "Toen hij pas zijn rijbewijs had, mocht hij met de ploeg op een racecircuit rijden met een BMW. Twee keer raden wie er uit de bocht ging. Ik heb hem een keer op de passagierszetel van mijn auto gezet voor een afdaling, om te tonen hoe de ideale lijn eruitziet."

"Om dat te leren heb je vooral tijd nodig", benadrukt Vandervennet. "Daarom heb ik ook altijd gezegd dat hij de beloftecategorie nooit had mogen overslaan. Hij moest nog leren hoe te bewegen op de fiets, in een peloton. Maar ja, Quick.Step was hem komen halen, en ik had niets meer te zeggen. Hij wist nog niet hoe een koers marcheerde. Het is bijna zijn dood geworden."

ALS EEN ZOON DIE TROUWT

Gelukkig is alles goedgekomen. Evenepoel herstelde volledig van zijn zware val in Lombardije en gaat op zijn 22ste wellicht al zijn grote doel waarmaken: een grote ronde op zijn naam schrijven. "Het ziet ernaar uit dat hij de Ronde van Spanje gaat winnen. Een onbeschrijflijk gevoel, ook voor mij. Remco op dat podium, dat zou voelen als een zoon die trouwt. Maar zijn rode trui zal ik nooit vragen. Het moet van hem komen, begrijpt ge?"