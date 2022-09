De Ronde van Luxemburg met Quick Step-Alpha Vinyl zoekt een opvolger voor Joao Almeida

Tussen de Vuelta en het WK gaat de Ronde van Luxemburg door. Onder meer Quick Step-Alpha Vinyl staat aan de start.

In de 1e rit verwacht organisator Andy Schleck een sprint van een groep van zo'n 30 man in de straten van Schifflange. "Op dag 2 is het de beurt aan de sprinters", zegt Schleck. "Daarna is er de koninginnnenrit van Rosport naar Diekirch." Op de voorlaatste dag is er een tijdrit van ruim 26 km. De slotetappe komt aan in de hoofdstad.

Aan de start staan 6 WorldTour-teams. Quick Step-Alpha Vinyl neemt met Tim Declercq en Stijn Steels deel. Ook Trek-Segafredo, AG2R Citroën, Cofidis, Groupama-FDJ en UAE Team Emirates doen mee. Daarnaast rijden ook Alpecin-Deceuninck en Bingoal-Pauwels Sauces WB en Sport Vlaanderen-Baloise mee.

Vorig seizoen won Joao Almeida, die er dit jaar niet bij is. De laatste Belg die won, was Greg Van Avermaet. Hij won in 2017.