Lotte Kopecky blikt tevreden terug op haar Vuelta: "Ik hou een goed gevoel over"

Lotte Kopecky heeft in de voorbije Vuelta verschillende ereplaatsen bij elkaar gereden. Een overwinning kwam er niet, maar toch blikt ze tevreden terug.

"Ik hou een goed gevoel over aan deze vijfdaagse", vertelde Lotte Kopecky na afloop van de Vuelta voor vrouwen. In de 1e rit eindigde ze met haar ploeg 4e in de ploegentijdrit. Ook in ritten 3 en 4 eindigde ze op plaats 4. In de slotrit sprintte ze naar plaats 2. Enkel in de koninginnenrit behaalde ze geen hoge uitslag (33).

Ook had Kopecky nog een reactie over de slotrit in Madrid: "De ploeg deed voortreffelijk werk om de vluchters te controleren. Nadien zetten ze mij perfect af. In de sprint zag ik Elisa Longo Borghini al vroeg aangaan. Ik wist dat mijn sprint meteen zou afgelopen zijn, als ik meteen reageerde. Dus ik zette me even recht. Toen kwam Alexandra Manly over me heen en ik sprong op haar wiel. Aan de andere kant zette Elisa Balsamo vol aan en ze was gewoon sneller. In zo'n sprint moet het gewoon perfect meezitten."

Kopecky kijkt nu richting het WK in Australië.