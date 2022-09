Peter Sagan met vertrouwen naar WK ondanks ziekte in Canada

Peter Sagan wil in Australië voor zijn vierde wereldtitel gaan.

Peter Sagan moest in Québec opgeven met maagproblemen en had daar ook in Montréal nog last van. Toch trekt de Slowaak met vertrouwen naar Australië voor het WK.

"Ik keek uit naar twee dagen geweldig racen, maar helaas was het gewoon niet mijn weekend", schreef Sagan op sociale media.

Sagan geeft ook toe dat hij nog steeds moeite heeft om de beste versie van zichzelf te vinden na meerdere coronabesmettingen eerder dit seizoen in zijn eerste jaar bij Total Energies.

“Ik had wat complicaties met COVID, en nu ben ik gezond. Ik eindigde de Tour met een paar vierde plaatsen. Misschien was het niet het beste, maar het was ook niet het slechtste seizoen."

"Het is anders voor mij in het Slowaakse team tegen de grotere teams zoals België", zei Sagan. “Zo is het altijd geweest. Als ik de benen heb, zal ik vooraan staan ​​en proberen te winnen."