🎥 De topmomenten van Niki Terpstra: zijn triomfen in klassiekers en Monumenten bij Quick-Step blijven bij

Niki Terpstra hangt zijn fiets aan de haak. Het is het afscheid van een monumentenwinnaar. Quick-Step had met Terpstra een belangrijke troef in de klassiekers tijdens zijn jaren bij de ploeg.

Begin jaren 2000 veroverde Niki Terpstra al nationale titels in de scratch, achtervolging en ploegkoers in het baanwielrennen. Nadien volgde er ook stilaan meer succes op de weg: in 2010 werd Terpstra voor het eerst Nederlands kampioen wegwielrennen. Hij zou er in 2015 nog een titel bijdoen, maar het was zijn eerste titel die Quick-Step helemaal overtuigde, wat een groot effect zou hebben op zijn verdere carrière.

Terpstra begon in 2011 dus aan zijn periode bij Quick-Step: een passage die acht seizoenen zou duren. De man uit Beverwijk was de perfecte teamplayer en had ook de intelligentie om op het juiste moment in de koers er vandoor te gaan: dat leidde tot de boerenjaren 2014 en 2018, de jaren waarin hij respectievelijk Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen won.

© photonews

De Hel van het Noorden: dat is overleven en karakter tonen. Dat kon Terpstra als de beste. Daardoor ook maakte hij deel uit van een groep van zes renners die in de finale de kopgroep van vijf vervoegde. Op zijn versnelling op zes kilometer van de aankomst had niemand een antwoord. Terpstra soleerde naar eeuwige glorie op de piste van Roubaix.

Zijn zeges in Monumenten kwamen niet zomaar uit de lucht gevallen. In die twee jaren was de bloedvorm van Terpstra al duidelijk geworden doordat hij met reeds een klassieke zege op zak naar die grote wedstrijden trok. In 2014 was Terpstra ook de beste in Dwars door Vlaanderen, een koers die hij al twee jaar voordien had gewonnen.

© photonews

Enkele jaren later was het in de E3 dat Terpstra zijn visitekaartje afgaf. Het was een voorbode van zijn triomf in de Ronde van Vlaanderen. Het ploegenspel werd telkens perfect gespeeld, met ook ploegmaat Philippe Gilbert als belangrijke aanwezige bij de achtervolgers. Terpstra had de verdienste dat hij zijn inspanningen om solo in de kop van de koers te rijden toch maar mooi kon volhouden. Sterk.

Na dat jaar trok Terpsta naar Direct Energie, wat later TotalEnergies zou worden. Bij de Franse formatie zou hij het succes van bij Quick-Step nooit evenaren en kampte hij ook met enorm veel pech qua blessures en valpartijen. Desalniettemin zullen we Niki Terpstra altijd herinneren als die sterke klassieke renner met enkele van de grootste wedstrijden ter wereld op zijn palmares.