Meest recente overwinning van Mathieu van der Poel betekent toch al iets meer met het oog op het WK

Mathieu van der Poel trekt als Nederlandse kopman naar het WK. Van der Poel heeft onlangs enkele overwinningen achter de rug, maar wat zijn die waard? De meest recente toch al iets meer dan de vorige twee.

Na zijn matige Tour de France was het voor Mathieu van der Poel zoeken naar een manier om klaar te geraken voor het WK. In zijn geval wil dat zeggen: aan de start kunnen komen met winstkansen. Dat gebeurde door de nodige riust te nemen, wat criteriums te rijden en nadien weer vertrouwen op te doen in Belgische eendagskoersen.

Met dat laatste moet het stilaan wel weer snor zitten: Van der Poel won achtereenvolgens de Stadsprijs Geraardsbergen, Izegem Koers en de GP de Wallonie. Het uithangbord van Alpecin-Deceuninck zei na Izegem Koers geen referentie te hebben richting het WK wielrennen en had overschot van gelijk. Een groot deel van de beste renners deden immers mee aan ofwel de Vuelta, ofwel aan de Canadese koersen.

ZEGE IN NAMEN BETEKENT MEER DAN ZEGES OP NATIONALE KALENDER

Dat het winnen van twee wedstrijden die op de nationale kalender staan niet te vergelijken is met een WK, spreekt nogal voor zich. Maar zijn zege in de GP de Wallonie wil toch al iets anders zeggen. Kijk maar naar alle namen die hij in, jawel, Namen klopte: Biniam Girmay, Gonzalo Serrano, Dylan Teuns.

Girmay is zelf uitgegroeid tot een fenomeen en zette Eritrea op de wielerkaart met zijn zege in Gent-Wevelgem en ritzege in de Giro. Gonzalo Serrano is een man in vorm, die had net de Tour of Britain gewonnen. Teuns is dan weer een man die op het WK zeker niet zou misstaan. Hem thuislaten was de meest veelbesproken keuze van bondscoach Sven Vanthourenhout.

KENNER VAN EIGEN LICHAAM

Kortom: dit was al andere tegenstand en Van der Poel legde hen schijnbaar eenvoudig over de knie. Zelf zei hij zich niet super te voelen. En Van der Poel kent zijn eigen lichaam het best. Na zijn tijdrit in Kopenhagen in de Tour bleek hij dat hij dat goed kan inschatten. Anderzijds zal hij na de Tour sowieso niet snel van de daken roepen dat hij in topvorm verkeert.

Mathieu van der Poel zal als het grote vraagteken arriveren op het WK in Australië. Daar zal niets meer aan veranderen. De concurrentie kan hem maar beter wel naar waarde schatten. Als je mannen van het kaliber van Girmay kan kloppen, dan kan je ook op het WK meedoen met de beteren. En er is nog anderhalve week om die extra stap te zetten. VDP afschrijven voor de wereldtitel doen we na de GP de Wallonie zeker niet.