'Nog een nieuwe aanwinst voor Lotto Soudal'

Milan Menten gaat naar Lotto Soudal. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Lotto Soudal was al heel actief op de transfermarkt. Eerder trokken ze al Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn, de Italiaanse sprintaantrekker Jacopo Guarnieri, Arjen Livyns, Mathijs Paasschens en neoprofs Liam Slock, Lennert Van Eetvelt en Jarne Van De Paar aan.

Volgens Het Nieuwsblad komt daar ook Milan Menten bij. Menten reed de voorbije 2 jaren voor Bingoal-Pauwels Sauces WB. Daarvoor reed hij 3 seizoenen voor Sport Vlaanderen-Baloise.

Menten heeft een sterke sprint in de benen en reed al enkel mooie uitslagen bij elkaar. Vorig seizoen won hij een etappe in de CRO Race. Dit jaar was hij 4e in de Ronde van Limburg en recent nog in de Schaal Sels. Ook werd hij dit jaar 8e in de Circuit Franco-Belge.