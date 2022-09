Schoon volk in de GP de Wallonie: namen van Van der Poel, Philipsen en Girmay pronken op deelnemerslijst

De organisatie van de GP de Wallonie heeft zijn best gedaan om schoon volk te strikken. Van der Poel behoort in het wielrennen zeker tot die categorie en is niet de enige grote naam op de deelnemerslijst.

Bij Alpecin-Deceuninck verschijnen ze vandaag met een stevig blok aan de start van de Waalse eendagskoers. Voor Mathieu van der Poel maakt het deel uit van zijn voorbereiding op het WK. Een alternatieve voorbereiding, terwijl andere renners al het vliegtuig nemen of genomen hebben. Misschien nog even wat extra vertrouwen opdoen in de GP de Wallonie.

Van der Poel is dus niet de enige renner die zijn ploeg kan uitspelen, want ook Jasper Philipsen verschijnt aan de start. De ritwinnaar uit de Tour de France is ook prima in vorm. Nadien won Philipsen nog een rit in de Ronde van Denemarken en liet hij ereplaatsen noteren in de BEMER Cyclassics en de Druivenkoers.

GIRMAY VAN CANADA NAAR BELGIË

Een belangrijke concurrent in de GP de Wallonie kan wel eens bij Intermarché-Wanty-Gobert rijden in de persoon van Biniam Girmay. De Eritreeër spurtte onlangs nog naar de derde plek in de GP van Quebec en heeft nu dus alweer de reis van Canada naar België gemaakt. De start van de GP de Wallonie is om 12u30. De aankomst zou tussen 17u25 en 18u moeten plaatsvinden.