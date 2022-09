Zegetocht Quick-Step gaat door en het heeft nu ook eerste leider in Slovakije: "Leiderstrui in volgende rit verdedigen"

Ook na de Vuelta gaat de zegetocht van Quick-Step door. In Slovakije bijvoorbeeld, waar de ploeg de top drie inpalmde in de proloog.

Het is Ethan Vernon die de ritzege pakte en aan de leiding gaat in het klassement. "Ik ben heel blij. Het is geweldig om weer de smaak van de overwinning te proeven", verwijst de Brit naar zijn eerste profzege in de Ronde van Catalonië eerder dit jaar. "Dit maakt het een perfecte start van de koers voor ons."

Zijn overwinning komt zeker niet uit de lucht gevallen. "Ik wist dat ik goed in vorm was. Ik had goed getraind, er lagen mooie rechte stukken op het parcours en ik werd geholpen door mijn achtergrond uit het baanwielrennen. Ik kon een solide inspanning leveren."

EERSTE LEIDERSTRUI

Het is wel een primeur voor Vernon om aan de leiding te staan in de rittenkoers. "Het is de eerste leiderstrui die ik zal dragen in mijn carrière. We zullen ons best doen om de trui de volgende rit te verdedigen."