Mathieu van der Poel ambitieus voor WK: "Het is altijd een aparte en moeilijke koers"

Terwijl heel wat renners al in Australië zijn voor het WK, rijdt Van der Poel zaterdag nog de Primus Classic.

Mathieu van der Poel kon na een teleurstellende Tour de France de voorbije tijd weer aanknopen met een aantal overwinningen. Hij won de kermiskoersen van Geraardsbergen en Izegem en was woensdag de sterkste in de GP de Wallonie.

Van der Poel reist altijd laat af voor verre verplaatsingen en dat is nu niet anders. Hij rijdt zaterdag nog de Primus Classic en gaat dan naar Australië. Woensdag rijdt hij dan eerst nog de gemengde ploegenaflossing.

Hij liet zich overhalen door Annermiek van Vleuten om deel te nemen "Ik vond het sowieso niet slecht om nog eens diep te gaan voor de wegrit", zegt Van der Poel bij Sporza.

Ook het WK op de weg is een doel voor Van der Poel: " Het is sowieso wel een doel om ooit die regenboogtrui te veroveren. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Het WK is altijd een heel moeilijke en aparte koers om te winnen."