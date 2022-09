Parcoursbouwer van de WK-tijdrit: "Ik vrees dat Remco Evenepoel te vroeg of te laat is afgereisd"

Zondag staat de tijdrit op het WK op het programma. Het Laatste Nieuws had een gesprek met parcoursbouwer Scott Sunderland, maar die had niet zo'n goed nieuws voor Remco Evenepoel.

België heeft zondag 2 vertegenwoordigers voor de tijdrit. Yves Lampaert en Remco Evenepoel werken dan hun WK-tijdrit af.

Evenepoel kon door de Vuelta pas maandag naar Australië afzakken. Volgens parcoursbouwer Scott Sunderland is dat een nadeel. "In het ideale scenario ben je al 7 dagen op voorhand ter plaatse", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

"Voor Evenepoel was dat natuurlijk niet mogelijk", ging Sunderland verder. "Ik zou pas vrijdag geland zijn. Dan had hij nog enkele dagen thuis kunnen uitrusten en recupereren. Nu heeft hij in de jetlag gerecupereerd. Niet ideaal. Ik vrees dus dat hij te laat of te vroeg is afgereisd."