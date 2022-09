"Remco Evenepoel had rust echt wel nodig", zegt technisch directeur wielerbond

Remco Evenepoel is ondertussen ook aangekomen in Australië en de Vuelta-winnaar moet daar toch bekomen.

Remco Evenepoel vertrok maandag vanuit Madrid naar Wollongong in Australië en kwam daar woensdagochtend aan. En de Vueltawinnaar is duidelijk aan rust toe.

"Het was een lange reis, het is dus niet verwondelijk dat iedereen moe is toegekomen. Remco is vermoeid, fysiek en mentaal, maar dat is ook normaal als je van de Vuelta meteen naar hier reist. Hij neemt zijn tijd om hier goed te rusten. Vanaf vandaag probeert hij de benen stilaan weer te laten draaien en met zijn hoofd bij de competitie te komen, zegt technisch directeur van de wielerbond Frederik Broché bij Sporza.

"Dit is nieuw voor hem, maar ook voor ons. Hij heeft er wel zin in, maar hij had echt wel rust nodig. Hij neemt die. Hij is heel ontspannen en heel matuur in wat hij meegemaakt heeft. Het is afwachten hoe frit hij zondag aan de start kan staan. Als hij weer in de flow komt van de voorbij weken, zal hij er niet ver van zijn", zegt Broché over de tijdrit van zondag.