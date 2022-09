Vaticaanstad neemt voor het eerst deel aan het WK wielrennen en stuurt... een Nederlander

Vaticaanstad stuurt voor het eerst een vertegenwoordiger naar het WK wielrennen.

Vaticaanstad werd vorig jaar tijdens het WK in Leuven officieel lid van de UCI, als 200ste land. En nu stuurt het dus ook een renner naar het WK in Australië.

Athletica Vaticana-Vatican Cycling, de sport-en wielerbond van Vaticaanstad, maakte het nieuws zelf bekend op zijn sociale media. Rien Schuurhuis, een 40-jarige Nederlander zal de Heilige Stoel vertegenwoordigen in Wollongong.

Rien Stuurhuis is tijdens zijn carrière vooral actief geweest in Azië (met onder meer wedstrijden in Indonesië en Maleisië) en ook in Australië. Hoe Vaticaanstad bij hem terecht kwam? Simpel, de Nederlander is getrouwd met Chiara Porro, de Australische ambassadeur in Vaticaanstad.

De beste uitslag van Stuurhuis is een 40ste plaats op het Nederlands kampioenschap tijdrijden in 2021. Veel wordt dan ook niet van hem verwacht.