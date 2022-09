Het is zover: Filippo Ganna gaat dit jaar nog werelduurrecordpoging ondernemen

Het werelduurrecord van Victor Campenaerts is pas nog verbeterd. Filippo Ganna gaat dit jaar ook nog een poging ondernemen om het record op zijn naam te zetten.

Er wordt al lange tijd over gespeculeerd, maar in aanloop naar het WK tijdrijden komen ze bij Ineos Grenadiers met details. Ganna gaat in de Tissot Velodrome in het Zwitserse Grenchen een poging wagen om het werelduurrecord te verbreken. Dat zal gebeuren op 8 oktober om 20u.

Het werelduurrecord behoort nog niet lang toe aan zijn ploegmaat Dan Bigham, die tevens Performance Engineer is bij Ineos. Victor Campenaerts had ook voorspeld dat Bigham zijn record ging breken en verwacht dat Ineos met Ganna voor een groots nummer wil gaan. Een werelduurrecord dat nadien voor héél lange tijd op de tabellen blijft staan, bijvoorbeeld.

SUPERSNELLE PINARELLO-FIETS

"Ik ben aan het trainen op de nieuwe Pinarello-fiets en die is supersnel", laat Ganna zelf optekenen. "De ploeg heeft zo veel energie en inspanningen gestoken in dit project. Ik ga met een goed gevoel in die velodrome stappen. Mentaal zal mij dat al een aantal extra meters bezorgen."