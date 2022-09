Koen Bouwman laat Jumbo-Visma juichen in Slovakije, Quick-Step heeft nog altijd de leider

In de Ronde van Slovakije was het opletten voor Quick-Step. Het heeft nog altijd de leider. Jumbo-Visma was de ploeg die het met Bouwman haalde in de strijd voor de ritzege.

Het was toch wel opletten geblazen voor Quick-Step, want het is niet zo dat iedereen nog vooraan zat in de finale. Het peloton werd danig uitgedund in de loop van de derde etappe. De achterop geraakte groep vond niet meer de aansluiting.

Ook geen echte sprinters dus meer vooraan. Bij Jumbo-Visma maakten ze er wel een punt van om goed gepositioneerd te zitten. Koen Bouwman ging als eerste door een lastige laatste bocht. Nadien was het enkel nog volop doortrekken tot op de streep en dat deed de Nederlander glangsrijk. De Italiaan Colnaghi werd tweede en de Nederlander Van Sintmaartensdijk derde.

SECONDENSPEL IN KLASSEMENT

Černý kwam als vierde over de meet en was dus zo alert om geen extra tijdsverlies aangesmeerd te krijgen. De Tsjech blijft leider en houdt twee seconden over op Bouwman, die nu de tweede plek in het klassement inneemt. Vansevenant gaat van plek 2 naar plek 3.