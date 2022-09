Tiesj Benoot kreeg slechte behandeling in Italiaans ziekenhuis: "Ik heb me maar snel laten ontslaan"

Tiesj Benoot ligt al een tijde in de lappenmand na een val op training in Livigno.

De zorgen die Benoot krreg in het Italiaans ziekenhuis waar hij behandeld werd, was heel gebrekkig. Benoot brak een nekwervel en kreeg daarvoor geen goeie behandeling.

"De verplegen en dokters konden amper Engels. Ik lag in een kamer met twee in een te klein bed. Ik lag tot mijn enkels uit het bed. Het was 30 graden in de kamer. Ze hadden geen geschikte brace, dus ik moest dertig uur plat liggen met een zachte brace, waarbij eten en drinken heel lastig was. Nadat ik wat Fanta had gedronken had ik een buikpijn voor een uur", zegt Benoot in podcast Het WK is van ons van Het Nieuwsblad.

De eerste avond plaste Benoot bloed, en hij wilde zeker zijn dat zijn nieren in orde waren. In gebrekkig Engels kreeg Benoot te horen dat ze in de ochtend wel zouden kijken. Alles kwam gelukkig wel goed. "De hechtingen aan mijn heup en elleboog zijn ook slecht gedaan. Ik heb me daar ook snel laten ontslaan uit het ziekenhuis."