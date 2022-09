Franse kampioene mist WK in Australië door een beroerte

De Franse wielerbond meldde al de afwezigheid van Cordon-Ragot op het WK, ze heeft nu zelf meer uitleg gegeven.

"Het leven heeft altijd verrassingen voor je in petto en deze week heb ik meer dan ooit geleerd dat het leven veel belangrijker is dan wat dan ook," begint de Française op Twitter.

"Mijn afwezigheid op het komende WK, die volgens velen geduid werd als een opwelling, angst om te verliezen, een gebrek aan respect voor het Franse team, enzovoort… komt door een beroerte, waar ik afgelopen zondag door getroffen werd."

"Het werd niet direct opgemerkt, maar ik had de mazzel (ja ik zeg mazzel) om een medische staf bij me te hebben (bedankt Gwenaëlle Madouas, Maryline Salvetat en Mathieu Le Strat), die me sterk adviseerden om een MRI te ondergaan. Dat heeft mijn leven gered", sluit de Cordon-Ragot af.