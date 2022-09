🎥 Jordi Meeus wint de Primus Classic voor Démare na een hectische finale

In de Primus Classic tussen Brakel en Haacht moesten net geen 200 kilometer worden afgelegd. Onderweg moesten zo'n 18 hellingen onderweg worden verteerd. De aankomst lag aan de brouwerij van Haacht.

Vroeg in de koers ontsnapten vier renners uit het peleton met daarbij de Nederlanders Terpstra en Weulink en de Denen Larsen en Casper Pedersen. Daarbij kwamen nog heel wat renners aansluiten zoals De Lie, Vanmarcke, Philipsen, Van Gestel, Turgis en ook Campenaerts.

De groep spatte geleidelijk aan uiteen en zo'n 10 kilomete van de meet werd de kopgroep gegrepen en kondigde de massasprint zich aan. Sprinters zoals Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen waren dan al gelost.

Op 2 kilometer van het einde moesten nog twee bochten naar rechts worden genomen. Door het natte wegdek gleed een renner van Movistar weg vooraan het peloton en kreeg een groepje van 15 renners een kleine voorsprong.

Jordi Meeus was mee met die groep en ging in de laatste 50 meter nog op en over de Fransman Arnaud Démare. Max Kanter van Movistar werd derde. Het is voor Meeus de tweede zege deze maand na een overwinning in de Tour of Britain.

Carrying on his strong form from the Tour of Britain



Jordi Meeus wins the Primus Classic in a frantic final sprint after a major crash in the peloton with 2km to go#PrimusClassic pic.twitter.com/10bytQJOlh