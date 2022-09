Wout Van Aert boekt een kleine zege tegen Nick Nuyens: die moet van de rechtbank 2 fietsen teruggeven

Wout Van Aert heeft een prestigezege geboekt tegenover Nick Nuyens. Die moet de 2 fietsen waarmee Van Aert wereldkampioen veldrijden in Bieles en Valkenburg werd, teruggeven.

In het verleden konden Wout Van Aert en Nick Nuyens nog door dezelfde deur. Van Aert reed een paar jaar in dienst van Nuyens en werd toen onder meer 2 keer wereldkampioen veldrijden. Dat was in 2017 in Bieles en in 2018 in Valkenburg.

Maar half september 2018 zei Van Aert zijn nog lopende contract op. Nuyens was daarmee niet akkoord. Sindsdien zijn beide partijen verwikkeld in een rechtszaak. Ook had Nuyens de 2 fietsen waarmee Van Aert werelkampioen mee was geworden, in beslag genomen. Van Aert had die fietsen daarvoor van Nuyens als cadeau gekregen en stalde die in de fietswinkel van Niels Albert uit.

Ook daarover waren beide partijen in een rechtszaak verwikkeld. Daarover kwam een uitspraak. Nuyens moet die fietsen teruggeven, luidt het verdict. Ook moet hij alle procedurekosten in die zaak betalen. Voor Van Aert een overwinning van grote emotionele waarde.