'Zdeněk Štybar op weg naar Australisch team'

Zdeněk Štybar (36) reed de voorbije twaalf jaar bij Quick-Step Alpha Vinyl maar moet dus nu op zoek naar een nieuw team voor volgend jaar.

Štybar zou nu op weg zijn naar BikeExchange-Jayco. Dat meldt VeloNews. De ploeg wil het nieuws zelf nog niet bevestigen maar meerdere bronnen bevestigen wel het gerucht.

Štybar zou enorm veel ervaring meebrengen naar het Australische team. Als voormalig winnaar van Strade Bianche, E3 BinckBank Classic en Omloop Het Nieuwsblad, werkte hij samen met enkele van de grootste eendagsrenners van de afgelopen twee decennia.

