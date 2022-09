Gerben Thijssen gaat met ultieme jump nog voorbij Jasper Philipsen en schenkt Intermarché zege in Vlaanderen

Voor Intermarché is winnen in Wallonië belangrijk, maar ook een zege in Vlaanderen is mooi. Thijssen zorgde daar voor door de maat te nemen van Jasper Philipsen in de Gooikse Pijl.

De ontsnapping leverde een kopgroep op van vijf man. Het waren Abrahamsen, Bassett, De Pestel, Marchand en Tulner die het hazenpad kozen. Ze reden een voorsprong van iets meer dan drie minuten bij mekaar. De kloof bleef rond die drie minuten schommelen, tot het peloton aan de achterstand begon te knagen. Het mocht dus duidelijk zijn dat de vluchters zich niet al te veel illusies moesten maken. Daarvoor was hun marge lang niet groot genoeg. In de laatste tien kilometers waren de aanvallers eraan voor de moeite en vervolgens zetten alle rappe mannen zich op scherp voor de sprint. PHILIPSEN OP KOP BIJ LAATSTE BOCHT MAAR NIET AAN FINISH Een sprint van een uitgedunde groep weliswaar, want het was een beperkt peloton. Het waren Belgen die het onder mekaar konden uitvechten. Philipsen zette al aan voor de laatste bocht. Enkel Gerben Thijssen kwam nog in de buurt en ging er met een ultieme jump zelfs nog voorbij.