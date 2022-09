Het was zweten voor nieuwe wereldkampioen tijdrijden U23 door sterke Segaert: "Ik maakte me superveel zorgen"

Het is de verwachte wereldkampioen tijdrijden geworden bij de U23, maar Alec Segaert gooide bijna roet in het eten. Finaal was het toch opnieuw feest voor Noorwegen.

Het was immers Søren Wærenskjold die naar de wereldtitel knalde bij de beloften. "Ik sta te trillen op mijn benen. Ik wist dat ik de beste inspanning moest leveren die ik kon. Ik voel me haast leeg, maar het is een grote opluchting."

Wærenskjold had vooraf een wijze les meegekregen. "Ik wist dat je snel moest zijn in de bochten. Ik had van Tobias Foss de tip gekregen dat ik energie moest sparen voor de klimmetjes en de afdalingen hiervoor moest gebruiken. Ik moest ook wat energie overhouden voor de laatste ronde."

GOED VOORBEREID

Na twee dagen WK is het al tweemaal goud voor Noorwegen. Zit er iets in het Noorse water? "Ik weet het niet. Ik had niet verwacht dat Tobias gisteren zou winnen. We hebben ons goed voorbereid. Het pakt goed uit", kon Wærenskjold er enkel om lachen.

Al deed de sterke prestatie van Alec Segaert hem wel zweten in de hotseat. "Ik maakte me superveel zorgen. Hij kende een goede start. Ik wist dat ik een goede laatste ronde had neergezet. Ik was een beetje onzeker. Er spelen veel emoties. Het ene moment denk je dat je gaat verliezen en het volgende denk je dat je gaat winnen. Toen ik de rode cijfers zag voor Segaert, was ik superopgelucht."

CHAMPAGNE

De wereldtitel is nu dus binnen voor de 22-jarige renner. En nu? "Een beetje champagne drinken, maar we moeten ons ook voorbereiden op de wegrit."