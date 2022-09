Tom Boonen wil niet meegaan in zinloze discussie: "Ik snap keuze van Wout van Aert volledig"

Tom Boonen heeft net als iedereen gezien wie het WK tijdrijden won. Als Wout van Aert aan de start had gestaan, had hij Tobias Foss dan niet de baas gekund?

Het is een redenering waar menig wielerfan die voor de buis zat zich aan zal hebben gewaagd. "Dat dit een gemiste kans is geweest voor Wout van Aert, is een zinloze discussie", oppert Tom Boonen in Het Laatste Nieuws. "Als je niet meedoet, kan je niet winnen. Voor die beslissing zijn ze niet over één nacht ijs gegaan. Ik snap die keuze volledig."

Het kan wel degelijk iets uitmaken, denkt Boonen. "Als je de kans hebt om wereldkampioen te worden op de weg in zo'n zwaar seizoen, dan is het zeer nuttig als je je enkel moet focussen op die wegrit op training. Dat maakt zeker een verschil zondag. Een garantie op succes is dat evenwel niet. Het is en blijft koers."

En wat moet Remco Evenepoel nu denken na zijn derde plaats? "Remco is ongetwijfeld gestart met het idee dat hij wereldkampioen kon worden. Ik denk toch dat het nog altijd wat de naweeën van de Vuelta zijn geweest bij Remco. Natuurlijk, een podiumplaats rijden is altijd een succes. Remco mag en moet tevreden zijn met die derde plaats."

Evenepoel reed naar eigen zeggen de beste tijdrit uit zijn carrière, maar dan nog moet hij het stellen met een bronzen medaille. "Hij moet de oorzaak niet te ver zoeken. De waarden zaten misschien wel goed in die tijdrit, maar mentale frisheid speelt oook een rol en maakt misschien wel het verschil. Het zit hem in de details."