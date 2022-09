Biniam Girmay is zondag een van de favorieten voor de wereldtitel: "Het WK is dé afspraak van het jaar"

Iedereen in de wielerwereld kent Biniam Girmay sinds zijn zilveren medaille bij de beloften vorig jaar. Zondag start hij bij de profs.

Biniam Girmay pakte vorig jaar als eerste zwarte renner een medaille op een WK. Dit jaar ontbolsterde de Eritreeër helemaal met een overwinning in Gent-Wevelgem en een ritzege in de Giro. Daarnaast behaalde hij ook heel wat ereplaatsen in belangrijke wedstrijden zoals de E3 Saxo Bank Classic, de Bretagne Classic en de GP de Québec.

Zondag rijdt Girmay voor het eerst het WK op de weg bij de profs. Zijn goeie prestaties dit seizoen heben zowel voordelen als nadelen. "Dat geeft me een morele boost, maar het heeft natuurlijk ook een mindere kant. Ik kan niets meer ondernemen zonder dat iedereen me in de gaten houdt", zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Het WK is ook een doel voor Girmay. "Het WK is dé afspraak van het jaar, maar ik focus er evenveel op als alle andere wedstrijden die ik rijd." Een echte favoriet schuift hij ook niet naar voor, maar Wout van Aert zet hij wel op nummer één. En ook thuisrijder Michael Matthews en Mathieu van der Poel zullen er dicht bij zijn volgens de Eritreeër.