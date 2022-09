Kalender X²O Badkamers Trofee bekend: de Duinencross in Koksijde is de nieuwkomer

De X²O Badkamers Trofee heeft zijn nieuwe kalender bekendgemaakt. Een opvallende nieuwkomer is de Duinencross van Koksijde.

In totaal zijn er 8 manches in de X²O Badkamers Trofee. De 1e is op 1 november. Dan gaat traditioneel de Koppenbergcross door. Daarna volgt de Caps Urban Cross in Kortrijk op 26 november.

Daarna volgt een zwaar drieluik. Op 1 januari volgt de GP Sven Nys in Baal. 2 dagen later volgt de Herentals Crosst. Op 5 januari is er de Duinencross in Koksijde.

Op 28 januari is er de Flandriencross in Hamme. De Krawatencross in Lille (12 februari) en de Brussels Universities Cyclocross (19 februari) sluiten de Trofee af.

De X²O Badkamers Trofee is nog steeds volgens de aankomsttijd. Ook zijn er bonificatieseconden aan het einde van de 1e ronde te verdienen. Een renner die moet opgeven of aan een manche niet deelneemt, krijgt 5 minuten aan zijn broek.