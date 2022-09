'Opnieuw aan de kant: Egan Bernal keert terug naar Colombia voor een knieoperatie'

Het seizoen van Egan Bernal zit erop. Dat zegt La Gazzetta dello Sport.

Egan Bernal zou volgens La Gazzetta dello Sport terugkeren naar Colombia. Hij zal daar een knieoperatie ondergaan. Die operatie zou deel uitmaken van zijn herstelplan. Begin dit jaar kwam Bernal zwaar ten val in Colombia. Hij revalideerde maanden en kwam pas half augustus in de Ronde van Denemarken weer in actie.

Zo zou er snel een einde komen aan het korte seizoen van Bernal. Hij reed na Denemarken nog de Deutschland Tour, de Ronde van Toscane en de Coppa Sabatini. Goed voor in totaal 12 koersdagen.

Normaal zou hij nog in de CRO Race en de Ronde van Lombardije uitkomen, maar volgens de Italiaanse krant zou dat dus niet doorgaan.