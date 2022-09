Opnieuw brons voor België dankzij Febe Jooris, Zoe Bäckstedt degradeert de tegenstand

België heeft dinsdagnacht een derde medaille gepakt op het WK wielrennen.

Het is nu al iedere dag prijs geweest voor de Belgen op het WK in Wollongong. Zondag reed Remco Evenepoel naar brons, maandag deed Alec Segaert bij de beloften een plaatsje beter en pakte zilver bij de beloften.

Nu is het dus Febe Jooris (17) die België de derde medaille bezorgt. De Belgische startte voorzichtig in het eerste deel, maar versnelde in het tweede deel en eindigde zo op de derde plaats. Ze bezorgt zo België voor het eerst een medaille in het tijdrijden bij de vrouwen.

De andere Belgische deelneemster, Xaydee Van Sinaey reed voor het eerst een tijdrit op internationaal niveau en werd 23e. Aan fenomeen Zoe Bäckstedt was niets te doen. De Britse zette de rest op meer dan anderhalve minut en haalde een gemiddelde van 45,9 km/u.

Bäckstedt pakte dus goud met 1'35" voorsprong op de Duitse Europese kampioene Justyna Czapla. Febe Jooris werd op 1'48" gezet.