Vier nieuwe namen voor staff Lotto Dstny, waaronder broer van renner

Met ingang van 1 januari voegen Jeroen Dingemans, Loïc Segaert, Sander Cordeel en Britt Lambrecht zich bij de performancestaff van Lotto Dstny.

De ploeg zet daarmee een nieuwe stap voorwaarts in zijn performancewerking en zal in staat zijn de renners van zowel het Development Team als het profteam van nog dichterbij op te volgen en naar een hoger niveau te begeleiden.

Nikolas Maes en Maxime Monfort geven momenteel leiding aan het performancedepartement bij Lotto Soudal. Zij zullen dat ook bij Lotto Dstny blijven doen, maar krijgen versterking van Jeroen Dingemans (head of performance coördinator), Loïc Segaert (performance coördinator), Sander Cordeel (performance coördinator) en Britt Lambrecht (diëtiste).

“We zijn heel blij met deze aanwinsten”, vertelt Maxime Monfort. “Het zijn alle vier jonge, enthousiaste specialisten. Experts in hun domein en mee met de laatste technieken. Ze zullen allemaal een zeer nauwe band met onze renners onderhouden. We hebben er het volste vertrouwen in dat we samen met hen naar een hoger niveau kunnen toegroeien. Helaas betekent dit dat we de samenwerking met EnergyLab moeten stopzetten. We willen hen bedanken voor een jarenlange, succesvolle samenwerking.”

Jeroen Dingemans, head of performance coördinator: “Ik was al de trainer van Florian Vermeersch en Cedric Beullens, maar zal mij vanaf volgend jaar volledig toeleggen op de ploeg. Samen met Loïc Segaert en Sander Cordeel zal ik een centrale rol binnen de ploeg krijgen, waarbij we zeer nauw zullen samenwerken met iedereen die werkt rondom performance bij Lotto Dstny. Die integratie in de ploeg en de zeer korte lijnen tussen iedereen die betrokken is bij hoe de renners functioneren, zal deze ploeg naar een hoger niveau brengen, daar ben ik van overtuigd. Ik kijk er enorm naar uit om met al die jonge, getalenteerde en ambitieuze renners en personeelsleden aan de slag te gaan.”

Loïc Segaert, performance coördinator: “De twee belangrijkste domeinen waar ik me op zal richten, zullen de tijdritten en beloften zijn. Daarnaast zal ik ook een aantal renners van het profteam begeleiden in hun trainingsplannen. Windtunneltests, pacingplannen, maar ook coaching vanuit de wagen behoren onder meer tot mijn domein. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging. Je merkt hoe graag deze ploeg vooruit wil en het is fijn dat we met deze nieuwe performancestaff het vertrouwen krijgen. We hebben een hoop jong talent, zowel bij de profs als beloften. Het doel moet zijn om als ploeg samen met die renners naar een hoger niveau te groeien.”

Sander Cordeel, performance coordinator: “Voor mij voelt het een beetje als thuiskomen: ik heb immers nog twee jaar zelf voor de Lotto-ploeg gereden. Nadien heb ik mij ontwikkeld als trainer/coach. Ik sta te popelen om te beginnen met deze nieuwe uitdaging en kijk er heel erg naar uit om nauw samen te werken met deze getalenteerde groep renners. De korte lijnen met zowel renners als specialisten gaan ons helpen stappen vooruit te zetten.”

Britt Lambrecht, diëtiste: “Samen met Gino Devriendt, die nu al bij de ploeg werkt, zal ik nog intensiever met de renners gaan werken op het vlak van voeding. Ik zal vaak aanwezig zijn op stages en wedstrijden om direct contact met renners en staff te onderhouden. Ik heb dit jaar al gezien hoe sterk en talentvol deze groep renners is. Dankzij deze stappen op performancevlak, stellen we die jonge talenten in staat om samen met de ploeg een stap vooruit te zetten.”