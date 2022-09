Wout van Aert verlengt contract tot 2026 bij Jumbo-Visma

Wout van Aert en Jumbo-Visma gaan langer met elkaar door.

Wout van Aert rijdt al sinds maart 2019 bij Jumbo-Visma en lag nog vast tot 2024. Dat contract wordt nu open gebroken en verlengd tot 2026. Na zijn Tour dit jaar hoort daar waarschijnlijk ook een aardige salarisverhoging bij.

"Ik voel me heel goed bij deze ploeg. We hebben al laten zien dat ik er tot mijn beste prestaties kan komen. Dat ze opnieuw met me wilden praten verraste me, maar het is een mooie erkenning. We waren er snel uit dat we langer met elkaar door wilden. Ik geloof niet in de gevaren van een langere samenwerking, want ik heb ondervonden dat we er nu al vier jaar in slagen constant beter te worden", zegt Van Aert.

Ook sportief directeur Merijn Zeeman is opgetogen met de contractverlenging. "Als renner en als persoon maakt Wout ons beter. Hij is een verschilmaker, zowel door het behalen van topprestaties als als teamplayer. Hij stuwt ons naar grootse dingen. We zijn superblij dat hij de komende vier jaar deel uitmaakt van ons team", aldus Zeeman.