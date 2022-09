Italiaanse sprinter Niccolò Bonifazio vertrekt bij de ploeg van Peter Sagan: "Dank aan alle ploegmaats, stafleden en fans"

Voor de Italiaanse sprinter Niccolò Bonifazio komt er een nieuw hoofdstuk aan. Hij zit bij Peter Sagan in de ploeg dit jaar. In 2023 zoekt Bonifazio andere oorden op.

Bonifazio is momenteel bezig aan zijn vierde opeenvolgende seizoen bij TotalEnergies. Voordien reed hij voor Lampre-Merida, Trek-Segafredo en Bahrein-Merida. Dit jaar behaalde hij een ritzege in de Route d'Occitanie. Ook in België leverde de man al enkele goede prestaties met twee zeges in de GP Jef Scherens (2019, 2021) en een tweede plek in de Scheldeprijs (2020).

Na de Omloop van het Houtland nam Bonifazio afscheid van zijn ploeg. TotalEnergies deelde wat hij op social media had geschreven aan de andere ploegleden. "Ik heb mijn laatste koers gereden bij Team TotalEnergies. Ik ben heel blij dat ik hier vier jaar heb doorgebracht. Ik heb tijdens deze periode elf overwinning behaald en heel wat ereplaatsen verzameld.

Le Team TotalEnergies souhaite à Niccolò beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière.



📊 Le sprinteur italien aura marqué les esprits en 4 saisons : 11 victoires dont une étape de Paris-Nice (2020) et 2 participations au Tour de France (2019-2020). — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) September 22, 2022

"Bedankt aan alle ploegmaten en stafleden om samen met mij deel te nemen aan meer dan 200 koersen", klonk zijn dankwoord nog. "Ik bedank ook mijn fans die me op de Franse wegen aangemoedigd hebben." Het is nog niet bekend voor welke ploeg hij volgend jaar gaat rijden.