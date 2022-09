Van de 'Australian experience', de druk bij België tot de grootste uitdagers: Van Aert en Evenepoel laten zich erover uit

Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben al verschillende thema's besproken. De grootste uitdagers, de druk die er heerst in België en hoe het er aan toegaat in Australië: ook deze topics passeerden de revue op de persbabbel.

Over de conditie van Wout van Aert is er eigenlijk niemand die zich zorgen maakt. "Het is altijd moeilijk om te zeggen of je in de best mogelijke vorm verkeert. Ik heb het gevoel dat ik klaar ben voor de koers. Na de Tour heb ik opgebouwd naar dit moment. Tot dusver is alles gelopen zoals ik gehoopt had. We zijn hier met een sterke ploeg. En met een sterke co-kopman, dat kon iedereen zien in de Vuelta."

De verwachtingen zijn bijgevolg weer groot in België. "Bij de Belgische nationale ploeg heb je altijd met een bepaalde druk te maken. Natuurlijk zijn we hier om de koers te winnen. Het zou mooi zijn als we het kunnen afmaken, maar je moet ook zo realistisch zijn om te beseffen dat het niet zo makkelijk zal zijn."

GROTE CONCURRENTIE

Want de concurrentie is groot. Wie zijn zowat de grootste uitdagers? "De vogels", lacht Remco Evenepoel. "Neen, de Franse ploeg oogt weer zo sterk als vorig jaar. De Australische ploeg zal supergemotiveerd zijn. Matthews is in mijn ogen een grote favoriet. Je hebt altijd individuele kopmannen, met een sterke ploeg om zich heen, zoals Mathieu van der Poel. Pogačar ook."

Kortom: de gevestigde waarden. "Het zijn altijd dezelfde namen die terugkomen. Het is zeker niet zo dat we maar naar één man of naar één land moeten kijken." En hoe zit het met de beleving in Australië? "Het is leuk om af en toe fans te zien langs de kant van de weg", aldus Van Aert. "Het is jammer wanneer de mensen het niet zo hebben voor wielrenners."

NIET GEWEND AAN RENNERS OP DE WEG

Het blijkt inderdaad wel het geval te zijn dat de plaatselijke bevolking niet zo opgezet is met de komst van het WK wielrennen. "Ik denk dat ze het hier niet gewend zijn om zo veel renners op de weg te zien. Dat begrijp ik volledig. Elke dag krijg je wel meer en meer dat WK-gevoel."