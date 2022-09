Vlaanderen gaat in 2024 WK organiseren voor vrij nieuw onderdeel in het wieleraanbod

In 2024 zal er opnieuw een wieler-WK doorgaan in Vlaanderen! Het gaat dan over een vrij nieuw onderdeel in het wieleraanbod, namelijk gravelracen.

Gravelracen groeide de laatste jaren uit tot een hype. Onder meer ex-profwielrenner Laurens ten Dam zette er zijn tanden in. Stilaan maakt het ook de omschakeling tot volwaardige wielerdiscipline. Dit jaar zal voor het eerst een WK gravelracen doorgaan. In 2024 zal dat WK dus aan zijn derde editie toe zijn en zal Vlaanderen als locatie dienen.

Het Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud zullen het decor vormen van het WK. "We waren er met Golazo snel bij om in eigen land mooie gravelevenementen op te zetten", zegt Christophe Impens. "Zowat anderhalf jaar geleden stapten we naar de UCI met een voorstel voor een internationale Gravel Series. Die eerste editie krijgt over enkele weken zijn beslag in het allereerste WK Gravel."

© photonews

En binnen een paar jaar is er dus een WK in Vlaanderen. "Dat we nu het WK naar Vlaanderen kunnen halen en daarmee topsport kunnen koppelen aan onze Vlaamse natuur, is een hele mooie opportuniteit." Die mening is ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) toegedaan. "Topsportevenementen als deze grijpen we met beide handen aan om de fiets en de wielersport nog meer te promoten in wielergek Vlaanderen."