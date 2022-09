Het WK van 2023 in Glasgow wordt het langste sinds dat van 1981

In 2023 is het WK in Glasgow. De UCI heeft het parcours in grote lijnen bekendgemaakt. Het wordt het langste WK sinds 1981.

De mannen zullen starten in Edinburgh. Na een tocht van ruim 133 km komen ze in Glasgow. Daar volgen nog 10 ronden van 14,4 km. In totaal moeten ze zo'n 277 km rijden. Het is het langste WK sinds 1981. Toen moesten ze in Praag 281,4 km rijden. Ook zijn er in Glasgow 3167 hoogtemeters.

Loch Lomond vormt de startplaats voor de vrouwen. Daarna trekken ze naar Glasgow om het lokale circuit 6 keer te rijden. Goed voor 157 km en 1930 hoogtemeters. Ook de beloften zullen in Loch Lomond starten. Zij rijden het lokale circuit nog een ronde extra dan de vrouwen. Goed voor een totaal van 172 km en 2123 hoogtemeters.

Het lokale circuit is in het centrum van Glasgow. Het is 14,4 km lang en bevat enkele korte kuitenbijters. Goed voor 193 hoogtemeters. Ook de mixed relay zal op dat stadscircuit doorgaan.

Ook de plaats van de tijdrit is bekend. Die zal voor alle categorieën in Stirling zijn.

🚨 𝗥𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨#Edinburgh and #LochLomond announced as the start lines for next year’s UCI Road World Championships 🙌🏽



Find out more about the routes we’ll be taking at the inaugural UCI Cycling Worlds ↙ https://t.co/J9I8ArVoKG #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/RoT7oqp87J — 2023 UCI Cycling World Championships (@CyclingWorlds) September 23, 2022

In 2018 was Glasgow al het decor van het EK op de weg. Matteo Trentin kroonde zich toen tot Europees kampioen. Hij klopte Mathieu van der Poel en Wout Van Aert.