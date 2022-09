Op welke voorwaarde is Evenepoel kanshebber en wat moet Van der Poel dan doen? "Niet kastanjes uit het vuur halen"

Remco Evenepoel zou zondag wel eens grote kanshebber kunnen zijn en Mathieu van der Poel mag je ook nooit afschrijven. Twee renners die elkaar niet zo heel vaak tegenkomen vooraan in de koers, maar op het WK kan dat dan wel het geval zijn.

Van Evenepoel is het wel geweten dat hij moet aanvallen om wereldkampioen te worden. In Extra Time Koers schetsten ze de voorwaarde waardoor Evenepoel al de rest toch kan kloppen. "De benen van in de tijdrit in de Vuelta, die heeft hij zondag nodig. Als hij die benen heeft, gaan ze er werk mee hebben en is hij een grote kanshebber", aldus Dirk De Wolf.

GOKKEN

En wanneer Evenepoel zijn aanval plaatst, wat zou Mathieu van der Poel dan moeten doen? "Laten rijden", is de raad van vader Adrie. "Gokken." Adrie van der Poel vindt dan ook niet dat het aan Nederland is om achter Evenepoel aan te gaan. "Er zijn nog andere landen."

Nochtans zal Van der Poel bij Oranje wel goed omringd zijn door mannen als Mollema en Van Baarle. "Je gaat toch niet voor een ander land de kastanjes uit het vuur halen? Of je moet echt heel zeker zijn dat je ze er allemaal op legt, maar dat komt heel weinig voor."