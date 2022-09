Spurt van Vlad Van Mechelen zorgt nu voor ereplaats mét WK-medaille, winst bij junioren voor Duitser Herzog

Vlad Van Mechelen heeft gedaan waar hij voor naar Australië ging: een WK-medaille veroveren bij de junioren. De Duitser Hertog was de beste in de eerste WK-wegrit.

De junioren hebben laten zien wat voor een zware koers het kan worden in Wollongong: het was een uitputtingsslag vanaf de eerste kilometer. Van Mechelen overleefde en ging mee met de favorieten. De Portugees Morgado maakte een sterke indruk en ging er alleen vandoor.

HERZOG KLOPT MORGADO IN SPRINT MET TWEE

Met de top van de laatste klim in zicht sprong Herzog dan weer weg. De topfavoriet ging in de achtervolging en kreeg Morgado te pakken in de afdaling. Deze twee zouden sprinten voor de wereldtitel: Herzog hield een moedige Morgado af en veroverde goud.

Op 55 seconden van dit duo kwam een achtervolgende groep van tien man binnen. Van Mechelen kon aan het einde van de koers zijn snelle benen nog aanspreken en spurtte naar brons. Vorig jaar op het WK was hij in zijn groep ook bij de snelle mannen. Toen leverde dat slechts een achtste plaats op. Nu was hij de snelste en levert dat dus eremetaal op.