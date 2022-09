Zwift-talent maakt de overstap van Plantur-Pura naar AG Insurance-NXTG

Justine Ghekiere heeft de overstap van Plantur-Pura naar AG Insurance-NXTG gemaakt. Pas door de coronacrisis begon ze te koersen.

Tijdens de coronacrisis startte Justine Ghekiere met koersen. Ze won een wedstrijd op Zwift en kreeg dan een oefentest cadeau. Daardoor kwam Ghekiere in contact met enkele teams. Ze begon in 2021 bij Bingoal Casino-Chevalmeire. Een jaar later maakte ze al de overstap naar Plantur-Pura.

In die 2 jaar groeide Ghekiere snel. Ze won het bergklassement in de Thüringen Ladies Tour dit jaar. Ook eindigde ze in de top 10 van het algemeen klassement. Half september won ze bijna nog de GP de Wallonie.

"Ik denk dat we volgend jaar pas de echte Justine Ghekiere zullen zien", vertelt ploegleider Jolien D'hoore. "Ze kan een van de leidsters van onze klimsters worden. Ook kan ze met Ashley Moolman extra ervaring opdoen."

"Deze ploeg groeit snel en is heel ambitieus", weet Ghekiere. "Net zoals mij. Bij hen wil ik me verder focussen op het klimmen, de rittenkoersen en de tijdritten."