België eindigt met de volledige selectie in de top 20 op het WK voor de junioren bij de vrouwen: "Dat belooft voor de toekomst"

Op het WK voor junioren bij de vrouwen reden 4 Belgische meisjes mee. Allen reden ze in de top 20. Achteraf waren ze allemaal tevreden.

Xaydee Van Sinaey eindigde 9e, Fleur Moors 12e, Febe Jooris 18e en Jade Linthoudt 20e. 4 Belgische deelneemsters op het WK in Australië. Allen stonden ze in de top 20. Een knappe prestatie. Vooral omdat 4 jaar geleden enkel Shari Bossuyt België vertegenwoordigde in die categorie.

"Het is een heel sterke groep", wist bondscoach Ludwig Willems aan Sporza te vertellen. "Ze toonden dat ze in de toekomst nog heel wat mooie dingen zullen verwezenlijken. Ze worden nu al opgepikt door buitenlandse ploegen om een internationaal programma af te werken."

Van Sinaey sprintte nog naar een 9e plek en was de beste Belgische. "Ik ben blij en had het niet verwacht", vertelde ze. "Op de laatste klim had ik het moeilijk, maar toen zag ik Moors naast me komen en gaf ik nog eens alles."

In de tijdrit bezorgde Jooris België nog een bronzen medaille, maar in de wegrit was ze niet helemaal in orde. "Ik ben opgestaan met maagproblemen. Elke keer als ik op de trappers liep, kreeg ik krampen. Ik ben dan naar de medical car gegaan en daarna ging het beter. Nochtans had ik goede benen vandaag", aldus Jooris.