Steff Cras mikt voor een comeback in het peloton op de Japan Cup

In de 2e rit van de Vuelta viel Steff Cras. Hij moest opgeven en achteraf bleek dat hij zijn rechterpols en rechterelleboog had gebroken. Ook zijn linkerpink was gebroken.

Sindsdien moest Cras al die tijd revalideren. "In het begin was het nog niet echt duidelijk hoelang ik zou moeten revalideren", schreef hij op Twitter. "Maar nu is het beter en beter aan het worden."

Als Cras aan dezelfde snelheid blijft vooruitgaan, verwacht hij dat hij de Japan Cup op 16 oktober zal kunnen rijden. Dat zal ook meteen zijn laatste wedstrijd worden. Nadien zijn er geen UCI-koersen meer.

It has been a long way since I broke some bones during La vuelta. In the beginning I had some doubts about a possible comeback but now It’s getting better day after day. With this positive progression I’ll be at the start of the Japan cup!