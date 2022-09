Tom Boonen weet wat het is om wereldkampioen te zijn: "Iedereen gaat een stukje van Evenepoel willen"

In 2005 werd Boonen zelf wereldkampioen, nu genoot hij van hoe Evenepoel dat deed.

Tom Boonen heeft ook toegekeken hoe Remco Evenepoel wereldkampioen werd in Australië. De wereldkampioen van 2005 in Madrid sprong door zijn living toen Evenepoel versnelde.

Boonen waarschuwt ook. "Het jaar nadat ik wereldkampioen was geworden, in 2005, was het drukste van mijn leven. Remco werd de voorbije jaren al vaak gesolliciteerd door kranten, magazines en tv-shows, maar dat was een Belgisch fenomeen. Nu gaat ook het buitenland aan zijn mouw trekken, iedereen gaat een stukje van hem willen", zegt Boonen in Het Laatste Nieuws.

Maar Boonen twijfelt niet aan Evenepoel. "Het wordt een intens jaar, 2023, maar sportief maak ik me geen zorgen. Dit gaat niet verlammend werken. Niet bij hem. Integendeel, hij kickt hier op."